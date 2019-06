Milletvekili Taşdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Ali Muhittin Taşdoğan, “Şükürler olsun, Yüce Mevla'm bizleri bir bayrama daha kavuşturdu. Bahşedilen Ramazan Bayramımızı milli birlik ve kardeşlik ruhu içerisinde kutluyoruz. Dini bayramlarımız, şüphesiz fazilet ve hikmetlerle yüklüdür. Küskünlerin barışması, kimsesizlerin, yaşlıların ziyaret edilmesi konu, komşu, hısım-akraba ziyaretleri içtimai hayatı düzene sokan toplumun ruhunu besleyen en önemli aksiyonlardan değil midir? İslam alemi tuttuğu oruç ibadeti neticesinde topyekun bayram yaparak dikkatleri belirli bir istikamete çekmektedir. Bu istikamet hak ve hakkaniyeti şiar edinmiş temiz niyetli bir istikamettir. Milli ve manevi terbiye ile yoğrulmuş aziz milletimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tek yürek, tek bilek olmuştur. Bayram namazıyla başlayan bu sosyal ahenk ve ziyaretler, küskünlerin barışması, tabii ki çocukların sevindirilmesi ile devam etmiştir. Bayrama özel hazırlanmış ikramların, bayrama özel hazırlanmış evlerin ruhunda Türk kadınının zarafetini görürsünüz. Günler öncesinden başlayan bayram hazırlıkları evin her bireyinde ayrı bir heyecan ve tatlı bir huzur bırakmıştır. Bayramları bayram gibi yaşamamız gerektiği kanaatindeyim. Ziyaretlerimizi bayramlarda da ihmal edersek toplumsal bir yara almış oluruz. Çocukluğumun bayramlarında tabii ki en mühim şey bayramlık elbise ve ayakkabılarımızdı. Günler öncesinden alınan ve evin en korunaklı yerinde saklanan bu giyecekler hala çocukluğumuzun en canlı hatırasıdır. Çocuklarımızı bayramın coşku ve sevincinden mahrum bırakmayalım. Bayramın ruhunu en ince ayrıntısına kadar yaşayalım. Mili ve manevi istikamette ilerleme gayesi güden her gencimizin gerekli hassasiyetlere dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımıza bol harçlıklı bayramlar diliyorum. Rabb'im bizleri daha nice bayramlara barış, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırsın” ifadelerini kullandı.