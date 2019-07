Milletvekili Taşdoğan'dan turizm vurgusu

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan 94 Sıra Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada Gaziantep ve bölgenin turizm potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu. Gaziantep'in kültürü ve tarihini hatırlatan Taşdoğan, bölgenin turizm konusunda her geçen gün daha da ivmesinin yükseldiğini belirtti. Milletvekili Taşdoğan, “Geçtiğimiz yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bu yıl ise 2 milyon kişinin ziyaret etmesini beklendiğimiz Gaziantep'ten bahsetmeden geçmek olmaz. Özellikle 2019 yılının Göbekli Tepe Yılı olarak ilan edilmesi, Bakanlığımızın Bölgedeki turizme bakışının bütüncül olması ile Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin'e gelen turist sayısı gözle görünür şekilde artmıştır. Gaziantep, Tarihi Ticaret yolu olan İpek Yolu'nun güzergahı olması sebebiyle, Hititlerden Doğu Roma'ya, Selçuklulardan Osmanlı Devletine kadar geçen zamanda pek çok farklı kültüre ve ticarete tanıklık etmiş kadim bir Türk - İslam şehridir. Pek çok seyyahın seyahatnamelerine konu olan şehrimizden, ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' yani, cihanın göz bebeği olarak bahsetmiştir. Gaziantep'in zengin tarihi, kültürel çevresi ve çeşitliliği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan 'Zeugma Antik Kenti' ile 'Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi' kadim bir kültür şehrinin önemli simgeleridir. Bunlarla birlikte Gaziantep turizminin canlandırılması, kültürel mirasların ortaya çıkarılması için Rum Kale ve Halep Arığının turizme kazandırılması, Bakanlığımızın yapacağı çalışma ve restorasyonlarla sağlanmalıdır. Ayrıca dünya mutfakları arasında özgün bir yere sahip olan Gaziantep Mutfağı, yüzyıllardan beri gelen geleneklerinin ve yöresel damak lezzetinin zenginliğini koruyarak, Gastronomi Turizmi açısından önemli bir yer tutmuştur. (UNESCO) "Fark oluşturan Şehirler Ağına" giren Gazi şehrimiz, ilimizi ziyarete gelen misafirlerine, birbirinden lezzetli yüzlerce çeşit yemeği tatma fırsatı da sunmaktadır. Gaziantep'te bulunan dünyanın 3. Büyük Doğal hayatı koruma alanı ve Ülkemizin en büyük hayvanat bahçesini bir yılda toplam 4 milyon kişi ziyaret etmiştir. İlimize gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız 7 bin 300 yatak kapasiteli yıldızlı otellerimiz bulunmakla beraber, gelişen turizm potansiyelini karşılamak için, turizm yatırımcılarımızın yatırımları ile bu sayı sene sonuna kadar 8 Bine ulaşacaktır. Başta Irak olmak üzere, komşu ülkelerimizden gelen turist sayısı gün geçtikçe artmakta, gelen turistlerin Gaziantep'te konaklamaları ve her geçen gün konaklayan turist sayısının artması hedeflerimiz için umut vermektedir. İlimiz Müzelerimizi 2018 yılında 270 Bin turist ziyaret etmiş, bu senenin ilk 6 ayındaki sayı yüzde 40 artarak, 166 Bin kişiye ulaşılması, hedeflerin gerçekleştirilebileceğinin göstergesi olmuştur. Ortalama 700 Bin geceleme yapan ziyaretçilerin konaklama oranı 1,47 - 1,53 oranındadır. Geceleme sayısının arttırılması en önemli hedefler arasında olmalıdır. Bunun için Ülkemize Kültür Turizmi amacıyla gelen, Koreli, Japon ve Çinli turistlere, Tur firmalarınca, Şehrimizin ve kültürümüzün tanıtılması ve ilimizin gezi destinasyonuna alınmasının sağlanması gerekmektedir. İlimizde bulunan Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezimiz, halen 8 fuara ev sahipliği yapan, 2 Holü bulunan, Anadolu'nun en büyük fuar alanıdır. Kongre ve fuar turizminin artması için organizasyona katılacak olan iş adamlarına kolay bir prosedür hazırlanması gerekmektedir. Turizmin düşük olduğu aylara yayılacak Kongre Turizmi Planlaması, hedeflenen turist sayısına ulaşmada önemli bir yer tutacaktır. Tabi bu kadar çeşitliliği ve her geçen gün bu güzellikleri ziyaret eden, şehrimizin ve çevre illerimizin misafir sayısının artmasının temel sebebini unutmamak gerekir, Güvenlik. Güvenlik güçlerimizin, bölgemiz genelinde ve sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde, şehirlerimizde hayat normalleşmeye başlamıştır. Bölgede PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonlar ile Bölge şehirleri asayiş ve güvene kavuşmaya başlamış, bu durum halkımızın devlete güveni ile perçinlenerek sosyal hayatın her noktasına olumlu katkıda bulunmuştur. Normalleşmeye başlayan hayat, güvenli ticaret, beraberinde turizm ve seyahat hacminin artmasını sağlamıştır. Temennimiz, bölgemize gelen huzur ve güven ortamının sürekli ve kalıcı olması, halkımızın huzur ve refah içinde kalkınmasıdır. Sonuç itibariyle üzerinde konuştuğumuz bu kanun teklifini, turizmi ağırlıklı olarak kıyı bölgelerinden ve deniz turizminden sıyırıp, ülke geneline ve tüm yıla yayarak değerlendirilmesi açısından olumlu buluyoruz. Çünkü Turizmde pazar çeşitliliği açısından, Gaziantep'in turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkısının büyük olacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.