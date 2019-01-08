Milletvekili Uzer'den 10 Ocak mesajı

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiğini belirtti. Gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olduğunu vurgulayan Uzer, “Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışı önemlidir. Gazetecilik mesleğinin haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri vardır. Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir” ifadelerini kullandı.

Uzer'in mesajında, "Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımız, sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum" denildi.