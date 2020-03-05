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Milletvekili Uzer'den devlet yolu müjdesi

Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu’nun yapımı 2020 Yılı Yatırım Programına alındı.

Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu'nun yapımı 2020 Yılı Yatırım Programına alındı.


AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu'nun yapımının Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı'na alındığını duyurdu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, resmi sosyal medya hesabından, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu'nun yapımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Uzer, Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu'nun yapımının Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı'na alındığını duyurdu. Milletvekili Uzer, 54 kilometrelik sıcak karışım asfalttan oluşan bölünmüş yol için toplam 528 milyon TL kaynak ayrıldığını da açıkladı.


Projenin Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programı'na alınmasına dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Uzer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda proje için 2 yıllık süreçte emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti.

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