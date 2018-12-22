Milletvekili Uzer'den Gaziantep'in Kurtuluş Günü mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep'in kurtuluşunun 97'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti. Uzer, mesajında, “Bu destansı zafer, atalarımızın kahramanlığı ve verilen büyük bir mücadele sonucunda omuz omuza vererek yazılmıştır. Bu zafer, aynı zamanda birlik ve beraberliğin zaferidir" ifadelerini kulandı. Milletvekili Uzer'in mesajında, "Tamamen emperyalist ve işgalci emellerle Gaziantep'e gelen işgalci Fransızların Ermeni hamiliğine soyunduklarını, fakat genciyle yaşlısıyla Gaziantep halkının kahramanca direnişiyle karşılaştıklarını hatırlatan Uzer, “Halkımızın, yokluk içerisinde, büyük bir kararlılıkla, eşsiz mücadele örneği göstererek, büyük bir kahramanlık destanı yazmış olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi topraklarına sahip çıkan kahramanlar aylarca süren direnişte 6 bin 317 şehit vererek büyük bir destan yazmışlardır. Bu destan o dönem tüm mazlum milletlere örnek olduğu gibi bugün bile bizlere ilham veriyor, örnek teşkil ediyor. Yaklaşık 100 yıl önceki işgalcilerin saldırganlıkları, bugün de devam ediyor. Bunu, hemen yanı başımızdaki Suriye'ye, Irak'a bakarak, Filistin'in durumuna bakarak daha iyi anlıyoruz. Fakat her alanda gelişmeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınırlarımızdaki bu kirli oyunları bozmaya devam edecektir. İşgalcilerin yöntemleri değişse de, terör örgütleri üzerinden ülkemize ve komşularımıza saldırsalar da, tıpkı Antep destanında yapıldığı gibi, yine birlik ve beraberliğimizden ödün vermez, yapılan hesapları boşa çıkarırız. Buna en uygun örneklerden biri de kuşkusuz 15 Temmuz'dur” denildi.

Şehit ve gazileri de anan Uzer'in mesajında, "Bugün, Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yılında, kurtuluş mücadelemizin bir kez daha haklı gururunu yaşıyoruz. Milli mücadelede, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, hemşehrilerimizin bu onurlu gününü kutluyorum" ifadeleri de yer aldı.