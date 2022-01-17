Milletvekili Yavuz GAÜN Genç Ofiste öğrencilerle bir araya geldi

C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğiyle kampüs çarşı da kurulan Genç Ofis'te öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'la beraber öğrencilerle sohbet eden Milletvekili Metin Yavuz, GAÜN Genç Ofis'in öğrencilere ikram ettiği çay ve simit uygulamasından övgüyle bahsederek, Genç Ofisteki bu uygulamanın kampüse olumlu yönde katkıları olacağını belirtti. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ı bu güzel çalışmasından dolayı tebrik eden Milletvekili Yavuz, "Gaziantep Üniversitesi yönetiminin hem üniversiteye hem de Gaziantep'e önemli katkıları oldu ve daha olacağından eminim. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'da o enerji var. O yüksek enerji akademik ve idari personele de yansıyacaktır. Nasıl bir enerji dağıtırsan o şekilde geri dönüş alırsın” dedi.

“Geleceğimiz olan öğrencilerimizi önemsiyoruz”

Öğrencilere yol açmak için var olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın da, geleceğimizi oluşturacak olan gençleri önemsedikleri için böyle bir merkez açtıklarını söyleyerek, “Çay ve simit aslında bahane, muhabbet ortamı oluşturarak öğrencileri kaynaştırmaya çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya simitleri getiriyoruz. Öğrencilerimizin kahvaltısını yaparak derse girmesini istiyoruz, karınları aç olduğunda ders motivasyonları da düşük oluyor. İyi fikir, iyi beslenmeden oluşur. O yüzden hem motivasyon hem de kaynaşma adına bu uygulamayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir rektöre sahip olduğumuz için çok şanslıyız”

Çay ve simit uygulamasını gerçekleştirdiği için Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a teşekkür eden GAÜN Yüksek lisans öğrencisi Kader Kavak ise “Burada yediklerimiz ve içtiklerimizin ücretsiz olmasının yanında istediğimiz aktiviteyi de yapıyoruz. Sadece ders çalışmıyoruz hem kitap okuyor hem de gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Böyle alanların daha çok olmasını isteriz. Böyle bir rektöre sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Burada isteyen çay simidini alıp kahvaltını yapıyor, isteyen ders çalışıyor isteyen gitarını alıp çalıyor. Bu imkânları sunduğu için rektörümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.