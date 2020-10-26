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Milletvekili Yüksel'den Rektör Özaydın'a tam destek

Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Yüksel, Gaziantep Üniversitesi'nin bölgemiz ve ülkemizin en önemli ve köklü üniversitelerden birisi olduğunu söyledi. Yüksel, “Rektör Özaydın ile şehrimiz ve üniversitemiz için yapılacakları konuştuk. Gaziantep Üniversitesi'nin hem bölgenin hem de ülkemizin marka bir üniversitesi olması için bize düşen katkıyı diğer milletvekillerimizle birlikte vermeye hazırız. Bu konuda Rektör Özaydın'a güvenimiz tam. Şehrin siyasi aktörleri olarak, odalar birliği ve şehirdeki bütün idarecileriyle üniversitemizi el birliğiyle hocamızın öncülüğünde kalkınacağından kuşkum yok” diye konuştu.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep şehri ile Gaziantep Üniversitesi için birlikte, ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

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