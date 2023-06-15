Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te Empati Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gaziantep'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Empati Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Öğretmenler odasında eğitimcilerle buluşan Bakan Tekin daha sonrasında sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Tekin, tatile girecek öğrencilere dinlenerek ders çalışma ve kitap okuma önerisinde bulundu. Fatma Göksun isimli öğrenci, Orhan Veli Kanık'ın “Ağlasam sesimi duyar mısınız” şiirini okudu. Başlangıçta heyecanlanan öğrenciye Bakan Tekin moral vererek tekrar okumasını istedi. Renkli görüntülerin ardından okul bahçesine çıkan Bakan Tekin, spor yapan öğrencilerle de konuşarak başarılar diledi.