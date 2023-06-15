Milli Eğitim Bakanı Tekin: "İlk ödevimiz bölgedeki vatandaşlarımızı mağdur etmemek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan afet bölgesini deprem öncesi koşullara yeniden kavuşturmuş olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te gerçekleştirilen ve afet bölgesinde yer alan Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana milli eğitim yöneticilerinin katıldığı "Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık etti. Bakan Yusuf Tekin, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz tekalif-i milliye kararlarında olduğu gibi her türlü fedakârlığı yaptı, yapıyor"

Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçtiğimiz günlerde göreve başladıktan sonra 71 ilimizin milli eğitim yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı yapmıştık. Bugün de depremden etkilenen 10 ilimizin milli eğitim müdürleri ve özellikle yatırım, tadilat gibi konularla ilgilenen yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptık. 6 Şubat depreminden sonra milletimiz süreci çok ciddi bir şekilde sahiplenmiş. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Tekalif-i Milliye kararlarında olduğu gibi herhangi bir yasal düzenleme ve zorunluluk olmamasına rağmen vatandaşımız depremden dolayı adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vererek depremin yaralarını sarabilmek için elinde avucunda ne varsa, fedakarlık yapabileceği ne varsa vererek bu 10 ildeki yaraları sarma mücadelesine girişti. Ben bu vesile ile özellikle bölgede kaybettiğimiz dostlarımızın, vatandaşlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, hayatta kalan yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

"İlk ödevimiz bölgedeki vatandaşlarımızı mağdur etmemek"

Özellikle deprem bölgesindeki yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bakanlar kurulu toplantısında talimat aldıklarını ve vatandaşı mağdur etmeyeceklerini ifade eden Bakan Yusuf Tekin, "Hayat devam ediyor. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat'taki depremlerin ardından enerjisinin tamamını bu bölgedeki yaraların sarılması için harcadı. Bu süreçte çok ciddi eforlar sarf edilerek çok ciddi kaynaklar aktarıldı. Dün de çok uzun bir bakanlar kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımızın en önemli talimatı bölgedeki sorunların bir an önce çözümü oldu. Taahhütlerimizi yerine getirerek bu bölgedeki vatandaşlarımızı ve insanlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz. Bizim de ilk ödevimiz bu" ifadelerini kullandı.

"Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan bölgeyi deprem öncesi koşullara yeniden kavuşturacağız"

Bölgedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin deprem öncesi koşullara getirilebilmesi için çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların yeni eğitim öğretim dönemi başlayıncaya kadar yoğun şekilde süreceğini açıklayan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak bölgedeki eğitim öğretim sürecini yeni dönem başlayıncaya kadar yani 2023-2024 eğitim öğretim yılının sağlıklı bir ortamda başlaması için çalışıyoruz. Bu süreçte alınması gereken tedbirler, atılması gereken adımlar, başlayan projelerle ilgili sıkıntılı olan bir durum var mı gibi konuları yerinde görmek üzere bugün buradayız. 10 il müdürü arkadaşlarımızla toplantılarımızı yaptık. Bu süreç esnasında çok çeşitli problemler var. Yıkılan okullarımız, hasar gören okullarımız var. Bunların yerlerine yenilerinin inşa edilmesi gerekiyor. Depremi bizzat yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın yaşadıkları problemler var. Konaklayacakları yerler, psikolojik etkiler, bu travmadan kurtulmalarını sağlayacak destekler gibi konularımız var. Bölgeye yeni atanan öğretmenlerin konaklayacakları yerlerle ilgili problemler var. Ve bölgedeki öğrenci kardeşlerimizin hem akademik olarak hem de psikolojik olarak süreçteki kayıplarını atlatmaları için atmamız gereken adımlar var. Bugün burada bunların hepsini konuştuk. Dün Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile bütçe ve kaynak açısından bu bölgemizin hiçbir problem yaşamayacağı taahhütleriyle değerlendirmelerimizi yaptık. Bu süreçte bölgede çok güzel tedbirler alınmış ve bu tedbirler sağlıklı bir şekilde yürüyor. Eylül ayı başı itibariyle okullarımız açılmadan bölgedeki derslik sayısı itibariyle, okul sayısı itibariyle deprem öncesi koşullara yeniden kavuşmuş olacağız. Bu süreçte tekalif-i milliye anlayışı ile elinde avucuna ne varsa vererek destek olan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde Eylül ayında okullarımızı açmış olacağız, öğretmen arkadaşlarımızın hiç bir problem yaşamadan eğitim öğretime başlamalarını temin etmiş olacağız. Depremden etkilenen öğrenci arkadaşlarımızın akademik eksikliklerini giderebilecek tedbirleri yaz aylarında almış ve onları yeni bir eğitim dönemine hazır hale getirmiş olacağız" diye konuştu.