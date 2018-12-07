Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'in konuşmacı olarak katıldığı “Milli Eğitim Müdürü Öğretmen Adayları ile Buluşuyor” konferansı gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, öğretmenlik mesleğinin toplumda ve kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek,“Üniversite ve okulların sürekli olarak işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Bu protokoller gelecekte de artacaktır. MEB'de bu işbirliğini artırmak için de birtakım planlamalar yapmaktadır” dedi.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ise konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin bir gönül işi olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik mesleği eserinin üzerinde imzası olmayan bir sanatkarlıktır. Çünkü öğretmen insan ile uğraşıyor insanlığa hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

“Her bir öğrencinin öğretmen için çok değerlidir ve öyle olmalıdır” diyen Gündeş, “Olumsuz davranış gösteren öğrencileri kaybetmemek için öğretmen sürekli çaba göstermeli ve onu kazanmak için her türlü fedakarlığı yapabilmelidir. Öğretmenlerin yüzünde sürekli gülücük olmalı etrafına sevgi dağıtmalıdır. Öğretmenlik yaptığı öğrenciler ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Eğer öğretmen eğitim verdiği öğrenciler ile ilgili bilgi sahibi olmaz ise ileride bir takım olumsuz durumlar ortaya çıkacaktır. Bizlere çok basit gibi gelen fakat öğrencinin hayatında önemli yere sahip olan davranışlar sergilemeliyiz. Çünkü öğrenci sözlerden çok öğretmeninin davranışlarına bakarak öğrenir" diye konuştu.

Konuşma sonrasında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.