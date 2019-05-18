SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 19 Mayıs 1919'un bir kıvılcım, bir başlangıç ve esaretten kurtuluşa ilk adımının atıldığı, Türk milletinin yeniden doğduğu tarih olduğunu belirtti.

Asyalı, milli mücadelenin 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, işgal altındaki vatan topraklarının kurtarılması amacıyla Büyük Önder'in başlattığı yolculuğun 100. Yılını büyük bir coşku ile kutlamanın haklı gururu ve onurunu yaşadıklarını kaydetti. Atatürk'ün bir asır önce Samsun'a ayak bastığı günün, Türk Milletinin makus talihinin yenildiği günün de adımı olduğuna dikkat çeken Asyalı, “Büyük Atatürk'ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı, uzun savaşlardan çıkmış Anadolu halkının, her türlü yoksunluklar içerisinde dahi vatanı için neler yapabileceğinin ifadesidir” dedi.

Kurtuluş Savaşının, esaret altında tutulmak istenen Türk milletinin vatanı, milli ve dini değerlerini korumak için neler yapabileceğini “yedi düvele karşı” ortaya koyduğunu vurgulayan Asyalı, bu mücadelenin, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinin basamakları olduğuna işaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetin savunulması ve korunması görevini yeni devletin dinamik gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet ettiğini anımsatan Asyalı, “SANKO Okulları olarak, Atatürk'ün, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyet'ini emanet ettiği Türk gençliğinin çağdaş, sosyal, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birer birey olmalarını sağlama sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tarihin derinliklerinden aldığı gücü unutturmayarak çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak gençler yetiştirmek en temel görevimizdir. Türkiye Cumhuriyetinin birer neferi olarak Türk gençliğinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata'sının emanetini, O'nun gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi hedefinin üzerine çıkarılmasına her zamankinden daha çok çalışacağına yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk gençliği ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Bu duygularla SANKO ailesi olarak, milli mücadelenin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz” diye konuştu.

Asyalı, al bayrağın göklerde ilelebet dalgalanması için ömrünü adayan Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını sevgi ve saygıyla kutladıklarını sözlerine ekledi.