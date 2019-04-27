Milli sporcular, olimpik günde çocuklarla bir araya geldi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen "Olimpik Gün" etkinliklerinde milli sporcular Rıza Kayaalp, Serap Özçelik Arapoğlu, Burak Uygur, Ahmet Önder, Eda Tuğsuz, Aliye Demirbağ ve Rami Anis ile çocuklar bir araya geldi.

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından "Hareket et, öğren, keşfet" sloganıyla kutlanan ve Türkiye'de de TMOK'un etkinlikleriyle gelenekselleşen "Olimpik Gün" bu yılki organizasyonlarından biri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erikçe Parkı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) organize ettiği etkinliklere Türk ve Suriyeli mülteci çocuklar ile birlikte Londra 2012 üçüncüsü ve Rio 2016 ikincisi, Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya şampiyonu karateciler Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur, cimnastikçi Ahmet Önder, cirit atıcı Eda Tuğsuz, badminton sporcusu Aliye Demirbağ ve Suriyeli mülteci olimpik yüzücü Rami Anis de katıldı.

Olimpik Gün etkinliklerinde bir araya gelen milli sporcular ve çocuklar gün boyu süren spor ve eğlence dolu bir gün geçirdiler. Milli sporcular ve çocuklar birlikte spor yapmanın keyfine vardılar. Etkinliğe katılan çocuklar özellikle Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'e yoğun ilgi gösterirken, milli sporcu da çocuklarla temsili güreş müsabakası yaptı.

"Burada olmak çok önemli"

Olimpik Gün etkinliğinde çocuklarla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Avrupa ve Dünya şampiyonu Kayaalp, "Burada küçük kardeşlerimizle bir arada olmak ve onlarla bu günü kutlamak benim için çok önemli. Bizim gibi şampiyonluklar kazanmış başarılı sporcuların genç kardeşlerimize örnek olabilmek, onlara hedefleri noktasında yardımcı olabilmek gerekiyor. Bunu uzaktan yapmak tabii ki zor. O yüzden onlarla burada bir araya gelebilmek, onlara bir şeyleri daha iyi anlatabilmek ve onlara görünmek çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden bugün burada onlarla beraber Gaziantep'teyiz. Spor dolu güzel bir gün geçirip hem eğleneceğiz hem de onlarla beraber spor yapacağız. Ben burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"Çocuklarla güzel bir gün geçiriyoruz"

Etkinliğe katılan Avrupa ve Dünya şampiyonu karateci Burak Uygur ise "Bugün burada tüm çocuklarla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. Bu benim için farklı ve ayrı bir deneyim oldu benim için. Çok keyifli ve heyecan verici bir gün. Geleceğimizin teminatlarını burada bu şekilde görmek bizi mutlu ve motive etti" derken, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Karateci Serap Özçelik Arapoğlu da, "Bugün Olimpik Gün ve biz bugünü burada, Gaziantep'te çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlemiş olduğu çok güzel bir organizasyon. Burada çocuklarla birlikte çok bugünün heyecanını yaşıyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da gerçek heyecanı yaşarız" diye konuştu.

Olimpik Gün etkinliklerine katılan diğer milli sporcular da çocuklarla bir arada olmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, çocuklara destek olmak, onlarla vakit geçirmek ve olimpiyat ruhunu aşılamak için organizasyona katıldıklarını dile getirdiler.

Açıklamaların ardından milli sporcular ve çocuklar mini futbol, basketbol, voleybol, badminton, okçuluk, tırmanma, dart gibi oyunlar oynadılar.