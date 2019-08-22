Milli sporculara coşkulu karşılama

Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya sevinçleri yaşatan Şehitkamilli Milli Takım sporcuları Tuğcan Kaytar ve Mehmet Emre Çolaklar, Alleben Yüzme Havuzu'nda büyük bir coşku ile karşılandı. Sporcular, başarılarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı.

Paletli yüzme branşında Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Tuğcan Kaytar, Mehmet Emre Çolaklar ve Antrenör Ali Göz'ü Alleben Yüzme Havuzunda kulvarları paylaştıkları takım arkadaşları, antrenörler ve sporcu velileri büyük bir coşku ile karşıladı. Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleştirilen ve 29 ülkeden 257 sporcunun performans gösterdiği Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu arasındaki yerlerini alan Şehitkamilli Milli Takım sporcuları, şampiyonada elde ettikleri 3 dünya derecesi ile Alleben Yüzme Havuzlarının başarı defterine yeni bir not daha eklediler. Alleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen karşılama programının ardından Mısır'da gururla dalgalandırdıkları Türk bayrağını makamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na takdim eden altın paletler, desteklerinden dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

“Uluslararası başarılar gururlandırıyor”

Uluslararası platformda elde edilen başarılarla gururlandıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Milli sporcularımız, 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda da başarı geleneğini sürdürdüler. Sporcularımızın uluslararası platformda elde ettiği başarılar gururlandırıyor. Sporcularımızın başarılarıyla gururla dalgalanan bayrağımızı teslim almaktan büyük onur duydum. Başarıda emeği geçen tüm ekibi, süreç içerisinde sporcularımızın her zaman destekçisi olan değerli sporcu velilerimizi tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takımımızın kazandığı 6 madalyanın 3'ünün Gaziantep'e gelmiş olması gururumuzu, mutluluğumuzu taçlandırıyor. Alleben Yüzme Havuzu'nda sporcularımız, milli başarı hedefleriyle kulaç atmaya, palet vurmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.

“Branşım adına çok mutluyum”

Dünya Şampiyonası sonrasında Mili Takım'ın elde ettiği başarıların büyük memnuniyet uyandırdığını, ay-yıldızlı takımın Mısır'da kazandığı 6 madalyanın 3'ünün gazi şehre gelmiş olmasından dolayı branşı adına büyük mutluluk duyduğunu ifade eden altın palet Tuğcan Kaytar, “Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmüş olmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere gösterilen sevgi, elde ettiğimiz başarılara verilen değer gerçekten gurur verici. Mısır'da ay-yıldızlı ekibimizin kazandığı 6 madalyanın 3'ünü gazi şehrimize getirmiş olmaktan ve bu durumun Alleben Yüzme Havuzu'nda eğitimlerini sürdüren sporcu kardeşlerimize örnek olmasından branşım adına büyük mutluluk duyuyorum. Takım arkadaşım ve hocalarımızla birlikte Sayın Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ederek Dünya Şampiyonası'nda gururla taşıyıp, dalgalandırdığımız şanlı bayrağımızı takdim ettik. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunduk. Ümit ediyorum ki Başkanımızın ve hocalarımızın destekleriyle ilerleyen yıllarda başarı grafiğini daha da yukarıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.