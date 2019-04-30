Millionaire müzikali ayakta alkışlandı

Okulun İngilizce öğretmeni Fatma Özseven'in yazarak yönetmenliğini üstlendiği müzikal Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahnelendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy müzikali çok beğendiğini ifade ederek oyuncuları kutladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından adeta tiyatro şenliğine dönüşen tiyatro ve müzikal gösterileri büyük ilgi görüyor. Birçok oyunun sahnelenmesinin ardından geleneksel İngilizce müzikaller serisinde bu yıl GKV Özel Okulları İngilizce Öğretmeni Fatma Özseven'in kaleme alarak yönetmenliğini üstlendiği Millionaire adlı İngilizce müzikal dev bir kadroyla sahnelendi. Müzikale GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Genel Müdür Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki ile idareci, öğretmen ve çok sayıda davetli katıldı. Müzikali izleyen Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy oyuncuları ve müzikalde görev alan öğretmenleri kutladı. Sahne sanatlarının insan yaşamındaki önemine değinen Liseler Müdürü Mehtap Özdemir Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sahne sanatlarının önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkçe- İngilizce tiyatro gösterilerinin büyük bir beğeni topladığını ifade ederek geleneksel müzikallerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Dev bir kadronun yer aldığı ve birçok alanda GKV'li öğretmenlerin de destek verdiği müzikalde bütün dünyada en çok izlenen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” temasıyla ve zamanda geçmişe yolculuk sahneleriyle izleyenlere düşündürücü ve heyecan dolu dakikalar yaşatmayı amaçlayan oyun, birbirinden farklı dans koreografileri ile de zengin bir içerik gözler önüne serildi.

Millionaire müzikaline dev kadro

GKV Özel Okulları İngilizce Öğretmeni Fatma Özseven'in yazarak sahneye koyduğu müzikalde Yönetmen Yardımcılığını Özgül Besler, Dans Koreografları Oscar Shakhnazar Kadirbyek ve Francky Razanadahy, Işık Tuğba Karslıgil ve Berkay Tahtacı, Kostüm İrem Güzel, Bilgisayar Tasarım Ömer Cengiz, Fatoş Hanedan, Ses Efektleri Aynur Şavklıyıldız, Dekorlar Hayal Bazoğlu, Melek Kaman Aslan, Şeyma Aslantaş, Emine Korkmaz ve Serpil Ertem tarafından tasarlandı. Teknik Ekipte Erhan Çağlı, Muhammet Ali Erdemir. Ahmet Öz. Ümit Doğan, Mete Han Seçmenoğlu ve Fatih Kızılbent Ulaşım ve lojistikte Kadir Taşçılar ile Döne Bağlam görev alırken müzikalin kadrosunda yüzü aşkın öğrenci de rol aldı. Müzikalin sonunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Mütfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki ile Liseler Müdürü Mehtap Özdemir oyuncuları ve öğretmenleri kutlayarak günün anısına çiçek verdiler.