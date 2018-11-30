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Minibüs şarampole yan yattı: 5 yaralı

-Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yan yatan minibüsteki 5 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep D-400 kara yolunun 21'inci kilometresinde kırsal içeri su mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönüne giden Bilal Demirci yönetimindeki 27 GA 892 plakalı minibüs, kırsal İçeri su Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yan yattı.. Kazada, büyük hasar gören minibüsün sürücüsü Bilal Demirci ile yanında bulunan Mehmet Işık, Bekir Işık, Hatice Işık ve Mustafa Göndeş çeşitli yerlerinden yaralandı.


Yaralılar, vatandaşların olay yerine çağırdığı Acil 112 ambulanslarla götürüldükleri Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


şarampole yan yattan Minibüs olay yerine çağrılan çekiççi ile kaldırıldı.

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