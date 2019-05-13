İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsün üzerinde yolculuk yapan 4 kişiye yasal işlem

Gaziantep’te minibüsün üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk eden 4 kişi ve sürücüye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulandı.

Gaziantep'te minibüsün üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk eden 4 kişi ve sürücüye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler" başlıklı haberle ilgili inceleme başlattı ve kamera kayıtlarından yolculuk yapan 4 kişiyi ve sürücüyü tespit etti. Kişilerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, aracı 15 gün trafikten men cezası verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.