Minik Asiye'nin pitbull saldırısına uğramasına ilişkin dava başladı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar vererek dosyayı uzlaştırma komisyonuna sevk etti.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanık “kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Mustafa Elibol 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken tutuklu sanıklar Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can duruşma salonuna getirildi. Tutuksuz sanıklar Zeynep Can ile Mahmut Elibol da duruşmaya bizzat katıldı. Sanıkların ve Ateş ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı minik Asiye ile annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'te takip etti.

Duruşmada ifade veren sanıklar üzerine atılı suçlamaları birbirlerinin üzerine atması dikkat çekti. Duruşmada site yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreter Süheyla Kurçak'ın sevgili olduklarını söyleyen baba Hüseyin Ateş, Elibol'un sevgilisi Kurçak'ın baskısından dolayı köpekleri göndertmediğini ifade etti.

Kimlik beyanlarıyla başlayan duruşma sanıkların dinlenmesiyle devam etti.

İlk olarak dinlenen tutuklu sanık Mustafa Yiğit, sarı köpek olan “Zomo”yu Osman K.'nın ismi “Asil” olan siyah köpeği ise kendisinin sahiplendiğini belirterek, “Köpekleri Mersin'den yavruyken biz getirdik. Ben şehir dışına çok çıktığım için köpeği Zeynep sahiplendi. Köpeğin ihtiyaçlarını Zeynep giderdi” ifadelerini kullandı.

Yiğit: “Alırken pitbull olduğunu bilmiyordum”

Mahkeme başkanı sanık Yiğit'e “Mama kim veriyordu. Köpeği her önüne gelen gezdirir miydi” diye sordu. Sanık Yiğit köpeği sitede gezdirmediğini ifade ederek, “Köpekleri daha önce sitede bulunan veya dışardaki kişilere saldırdığı görülmedi. Sitedeki sakinler herkes köpeklerle ilgilenirdi. İkinci kulübeyi Zeynep ile Hüseyin yaptı. Kartında melez gibi bir şey yazıyordu. Köpeğin pitbull cinsi olup olmadığını bilmiyordum. Ben ilk defa sahiplendiğim için cinsini bilmiyordum. Köpek büyüyünce çevredekiler pitbull olduğunu söylediler” dedi.

Kurçak: “Fotoğraflar köpeğin sahibi olduğum anlamına gelmiyor”

Tutuklu sanık Süheyla Kurçak ifadesinde sitede sekreter olarak çalıştığını söyledi. Köpekleri siteye Osman K. ile Mustafa Yiğit'in getirdiğini belirten Kurçak, “Mustafa Yiğit köpeği sahiplendirmek istedi. Bende sitede oturan bir psikoloğa durumdan bahsettim ama sonradan vazgeçti. Mustafa Yiğit köpeklerle ilgilenmeyi bırakmadı. Annesi ısrar edince Zeliha, Asiye'yi köpeklerin yanına götürdü. 10 dakika sonra dışardan sesler geldi. Olayı öğrendiğimde Asiye'yi hastaneye götürmüşlerdi. Herkesin köpeklerle fotoğrafı var. Benim de var ama sevdiğim için. Birkaç fotoğraf çektirmiş olman köpeğin sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Asiye'nin de fotoğrafı var. Asiye köpeklerle her zaman oynardı. Öncesinde köpekler hiç kimseye saldırmadı” ifadelerini kullandı.

“Asiye'nin saçı köpeklerin ağzına girdi”

Tutuklu yargılanan sanık Zeliha Can ise duruşmada köpekleri sahiplenmediğini söyledi. Kendisinin evden çıkan artık yemekleri köpeklere verdiğini anlatan Can, “Annesi izin verince Asiye'yle köpeklerin yanına gittik. Asiye kulübe de köpekleri sevdi. Köpekleri basketbol sahasına bıraktım. Asiye'yi dışarıya çıkardım. Köpekler kendi aralarında boğuşuyordu. Asiye de korkup koşarak benim yanıma geldi. Asiye koşarken ‘Zomo' nun zinciri ayağına takıldı. Asiye'nin saçları örgülüydü. Bu saçlar köpekler ağzına girince köpekler ağzıyla yakaladı. Asiye'nin saçını elimle çıkartmaya çalıştım. Yardım çığlığı attım. İnsanların yardımıyla saçı çıkarttık. İnsanlar kalabalıklaşınca köpekler saldırganlaştı ve Asiye'yi ısırdılar” diye konuştu.

Elibol: “Görüntülerin silinmesi talimatını vermedim”

Davada söz alan tutuklu sanık site yöneticisi Mustafa Elibol, siteyi 3 yıldır yönettiğini söyledi. Köpeklerin başıboş bırakılmaması gerektiğini Mustafa Yiğit ile Osman K.'ya söylediğini aktaran Elibol, “Daha sonradan Osman K.'nın köpeğini Zeynep Can'ın sahiplendiğini duydum. Zeynep kasaptan aldığı kemiklerle köpekleri besliyordu. Ben köpeklere hiç mama almadım. Bakımlarını üstlenmedim. Ben köpekleri çok sevmem. Köpekleri sevseydim, muhakkak bir fotoğrafım çıkardı. Köpeklerin veteriner kartları Mustafa Yiğit ile Osman K.'nın adınaydı. Ben bu köpekleri sahiplenmedim. Çevreyi gösteren kameralarda şifre yoktu. Görüntülerin silinmesi talimatını vermedim. Neden silindiğini bilmiyorum” dedi.

Can: “Asiye köpeklerle sık sık oynardı”

Tutuksuz yargılanan sanık Zeynep Can da sitede köpeklerin tasmasız bir şekilde sitede dolaşabildiğini kaydetti. Her iki köpeğin ihtiyacını Mustafa Yiğit'in karşıladığını paylaşan Can, “Site yöneticisi Mustafa Elibol'da internet üzerinden köpeğe mama siparişi veriyordu. Ben siteye geldiğimde olayı öğrendim. Olaydan bir ay kadar önce ‘Zomo'nun ayağını arı soktu. Ertesi günü köpeğin ayağını arı soktuğunu öğrenen Mustafa Yiğit, köpeği veterinere götürdü. Bütün aşıları o yaptırıyordu. Hüseyin Ateş kulübeyi site Mustafa Elibol'un talimatıyla yaptığını söylemişti. Asiye bazen tek, bazen de annesiyle gelirdi. Köpeklerle sık sık oynardı. Köpekleri severdi” dedi.

“Görüntüler uzaktan erişimle silinebilir”

Site yöneticisi Mustafa Elibol'un ağabeyi olan tutuksuz yargılanan sanık Mahmut Elibol ise sitenin güvenli kamera sisteminin bakımını 2 yıldır kendisinin yaptığını söyledi. Olaydan yaklaşık bir hafta önce kameranın bakım ve onarımını yaptığını aktaran Elibol, “Kameraların tamamı aktif olarak çalışıyordu. Kameraya uzaktan erişimle görüntüleri silme imkanı var. Ancak ben yapmadım. Mustafa bana böyle bir talimat vermedim. Sitede 90'dan fazla kamera var” ifadelerine yer verdi.

Baba Ateş: “Süheyla ile Mustafa sevgiliydi, köpekleri göndertmedi”

Sanık beyanlarının ardından konuşan baba Hüseyin Ateş, 5 yıldan beridir sitede apartman görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Köpeklerin siteye Mustafa Yiğit ile Osman K. tarafından getirildiğini ifade eden Ateş, “‘Asil' isimli siyah köpeği Mustafa Yiğit gönderecekti. Bunun üzerine Süheyla, onun da gönderilmesini istemedi. Kendisinin bakacağını söyledi. Köpeklerin aşılarını Süheyla ile Mustafa Elibol yaptırıyordu. Süheyla bizzat şirket telefonundan veterineri aramıştı. Ayağı arı sokulan köpeği Zeynep Can veterinere götürdü. Ama ona parayı Süheyla verdi. Zomo'yu göndereceklerdi. Ancak Süheyla köpeğin gitmesini istemedi. Site yöneticisi Mustafa'da Süheyla'yı sevdiği için köpeği göndertmedi. Zomo'nun gönderilmesini de o istemedi” dedi.

“Süheyla bana ‘Sen gidersin köpekler kalır' dedi”

Olaydan Süheyla'nın kendisini arayarak, “Köpekler birine saldırdı ama kime saldırdığını bilmiyorum” demesiyle haberdar olduğunu aktaran Ateş, “Ben kendilerinden asla hiçbir para talebinde bulunmadım. Devletimiz bize gerekli tüm desteği verdi. Köpekler Asiye'den 2 gün önce başka site sakininin süs köpeğine saldırdı. Jandarmalar siteye geldi. Süheyla köpekler gönderilmesin diye kapıcı dairesine sakladı. Bir gün boyunca oradan çıkarmadı. Kamera şifrelerini Süheyla ile Mustafa Elibol biliyor. Olaydan birkaç gün önce Süheyla'ya ‘Bu köpekler saldırgan oldu. Siteden gönderelim' dedim. Ancak o bana ‘Bu siteden sen gidersin köpekler kalır' diye cevap verdi. Mustafa Yiğit ‘Asil' isimli köpeği göndertmek istedi ama Süheyla gönderilmesini istemedi.” diye konuştu.

Anne Ateş: “Kızımı köpeklere alıştıran Süheyla oldu”

Asiye'nin annesi Zeynep Ateş ise 5 yıldan beridir sitede oturduklarını belirtti. Mahkeme başkanı anne Ateş'e “Köpeklerle oynar mıydı” diye sordu. Anne Ateş ise başkanın sorusuna, “Çocuk sonuçta gitme desen de anlamıyor. Kızımı köpeklere alıştıran Süheyla oldu. Ben kızıma gitme desem de Süheyla götürüyordu. Hatta bana ‘Kızınız benim sayemde hayvan sevgisi kazanıyor. Çocuk hayvan sevgisiyle büyüsün' diyordu. Bu nedenle Asiye köpeklere alıştı. Gün içerisinde oyun oynayıp yanlarına gidiyordu. Önceden dışarıya karşı bir saldırı oluyordu ama bize olmamıştı. ‘Asil' isimli köpek Mustafa Yiğit'in, ‘Zomo' isimli köpek ise Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak'ındı. Köpeklerin bakımları birlikte yapılıyordu” dedi.

Tehdit iddiası

Duruşmada tanık olarak dinlenen site sakini Esen Özkan ise köpeklerle ilgili jandarmaya daha önceden çok sayıda şikayette bulunduğunu belirtti. Köpeklerden dolayı site bahçesine korkudan giremediğini aktaran Özkan, “Şikayetin ardından site yöneticisi Mustafa Elibol beni site bahçesinde darp etti. Duruşmadan önce Mustafa Elibol'un yakınları bizi tehdit etti. Mustafa Elibol'un adının söylenmemesi için beni ve diğer tanıkları tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.

Sanık beyanlarının ve tanıklarının dinlenmesinin ardından duruşma avukatların savunmalarıyla devam etti.

Avukat savunmalarının ardından mütalaası sunan duruşma savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfı mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların tanıklar ve müştekiler üzerinde baskı yapması noktasında şüphe bulunması, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu bulunan sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumundan dolayı ayrı ayrı tahliye edilmelerine, dosyayı uzlaştırma komisyonuna sevk edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.