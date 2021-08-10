Minik eller fidan dikti

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler sosyal tesisinde eğitim gören öğrenciler orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan dikerek, doğa fotoğrafı çizdiler.

Yanan orman yangınlarına kayıtsız kalmayan Şahinbey Belediyesi daha önce 27 bin fidan bağışının yanı sıra Osmaniye ve Mavgattaki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları içinde sulama aracı göndermişti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca yangında evleri ve malları zarar gören vatandaşlara 10 milyon TL'ye kadar destek verileceği müjdesini vermişti. Şimdide Binevler Sosyal Tesisinde eğitim gören çocuklar fidan dikip doğa resimleri çizdi.

Binevler Sosyal Tesisi 'ne gelen öğrenci velileri çocuklarının böyle duyarlı ve faydalı bir çalışma içerisinde olmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, “Son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınları hepimizi çok üzdü. Binevler Sosyal Tesisinde eğitim gören çocuklarımıza doğa ve orman sevgisi en iyi şekilde aşılanıyor. Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla da doğa resmi çizip fidan diktiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.