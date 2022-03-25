Minik GKV'liler kütüphaneyle tanıştı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ''Kütüphane Okuryazarlığı” eğitiminde minik öğrenciler kütüphaneyi keşfetti.

28 Mart - 3 Nisan Kütüphaneler Haftası nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda Kütüphane Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleştirildi. GKV Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane sorumlusu Duygu Duygulu Dardağan tarafından “Kütüphane Okuryazarlığı” eğitimi verildi. Öğrenciler aldıkları bu eğitimle kütüphanenin insan yaşamındaki yeri ve önemini, sürdürülebilir okuma alışkanlığı kazanmanın insan yaşamındaki yerini ve kütüphane kurallarını öğrendiler. Daha sonra öğrencilerimiz kütüphane sorumlusu ve öğretmenleri rehberliğinde kütüphaneye giderek kütüphane kurallarına uygun olarak okumalarını gerçekleştirdiler. Kütüphanemizi gezerek ödünç kitaplarını da alan minik öğrenciler kitapların gizemli dünyasını keşfetmenin yanında, keyifli ve tecrübe dolu bir gün geçirdiler.