İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik GKV'liler mutfakta

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri İngilizce dersinde düzenlenen bir etkinlikle sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler alıp aşçı kıyafetiyle girdikleri mutfakta Kovid 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyarak kendi sandviçlerini hazırlayıp hem eğlendiler hem öğrendiler.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri düzenlenen bir etkinlikte aşçı kıyafetleriyle mutfağa girerek sağlıklı beslenmenin yollarını öğrenirken yabancı dillerini de geliştirmeyi ihmal etmediler. İngilizce işlenen derste öğrencilere sağlıklı beslenmenin yollarını anlatan öğretmenleri pratik sandviç hazırlamanın püf noktalarını da öğretti. Yabancı dil eğitiminin okul öncesi dönemlerde başlamasının önemine dikkat çeken GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt yapılan etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil öğrenimlerinin kolaylaştırıldığını diğer taraftan da el becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekti. Pandemi önlemlerinin büyük titizlikle uygulandığı etkinliklerde minik öğrenciler ders sırasında edindikleri deneyimler sonucu yaptıkları sandviçlerini de afiyetle yiyerek günün yorgunluğunu attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.