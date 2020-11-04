Minik GKV'liler mutfakta

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri düzenlenen bir etkinlikte aşçı kıyafetleriyle mutfağa girerek sağlıklı beslenmenin yollarını öğrenirken yabancı dillerini de geliştirmeyi ihmal etmediler. İngilizce işlenen derste öğrencilere sağlıklı beslenmenin yollarını anlatan öğretmenleri pratik sandviç hazırlamanın püf noktalarını da öğretti. Yabancı dil eğitiminin okul öncesi dönemlerde başlamasının önemine dikkat çeken GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt yapılan etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil öğrenimlerinin kolaylaştırıldığını diğer taraftan da el becerilerinin geliştirildiğine dikkat çekti. Pandemi önlemlerinin büyük titizlikle uygulandığı etkinliklerde minik öğrenciler ders sırasında edindikleri deneyimler sonucu yaptıkları sandviçlerini de afiyetle yiyerek günün yorgunluğunu attı.