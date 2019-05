Minik GKV'liler "Taş Çorbası ve Bencil Bev"i İngilizce sahneledi

Her iki oyunu da izleyen GKV Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Ersoy oyunları sahneleyen öğrencileri kutlayarak başarı diledi.

Kuruluşunun 55.yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca sahnelediği çeşitli oyun ve müzikallerle dikkat çekerken yıl sonu etkinlikleri kapsamında ilkokul iki ve dördüncü sınıf öğrencileri tarafından tamamı İngilizce sahnelenen “Taş Çorbası - The Stone Soup ve Bencil Dev- The Selfish Giant” adlı çocuk oyunlarıyla da dikkat çekti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sahnelenen oyunlara Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Sayın Celal Ersoy, GKV Özel Okulları Akademik Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı ile idareci öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Öğrenciler tarafından tamamı İngilizce sahlenenen her iki oyun da büyük ilgi görürken öğrencilerin gösterdiği yüksek performans dikkat çekti. Çocuk oyunları serisinin devam edeceğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı, "Yıl sonu etkinliklerimiz kapsamında İngilizce Drama Kulübü ilkokul iki ve dördüncü sınıf öğrencileri tarafından bu gün tamamı İngilizce sahnelenen iki ayrı oyun sanat severlerle buluştu. “Taş Çorbası - The Stone Soup ve Bencil Dev- The Selfish Giant” adlı çocuk oyunlarında öğrencilerimizin gösterdiği yüksek performanstan dolayı hepsini kutluyorum. İlkokul İngilizce Drama Kulübü tarafından uzun uğraşlar sonucu hazırlanan İngilizce çocuk oyunları serisi bu gün de 3. Sınıf öğrencilerimizin sahneleyeceği “Mumyayı Uyandırma-Don't wake up the Mummy” adlı oyun sanat severlerle buluşacak. Kulüp üyelisi öğrencilerimizi ve oyunun sahnelenmesinde büyük emekler harcayan öğretmenlerimiz ve idarecilerimize teşekkür ediyor başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.