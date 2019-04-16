Minik GKV'lilerden İstiklal Marşı oratoryosu

2018-2019 eğitim - öğretim yılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 2. sınıf yıl sonu gösterisi velilerin katılımları ile düzenlendi. Öğrenciler yıl sonu etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere söyleyerek İstiklal Marşı Oratoryosunu sahneledi. Yıl sonu gösterilerinin büyük ilgi gördüğü Gaziantep Kolej Vakfında minik öğrencilerin sahnelediği halk oyunları gösterileriyle çocuk korosu ve danslarda dikkat çekti. Gösteriler sonrası yaptığı değerlendirmede öğrencilerin büyük titizlikle hazırlayarak sahneledikleri gösterilerin beğeniyle izlendiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Başarıyla geçen bir yılın son dönemlerine geldik. Öğrencilerimiz akademik başarılarıyla dikkat çekerken dönem sonu etkinlikleri kapsamında sahneledikleri gösterilerle de büyük ilgi görüyor. Etkinliklerde büyük emekleri geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz” diye konuştu.