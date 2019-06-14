Minik GKV'lilerden muhteşem yıl sonu sergisi

Farklı tekniklerde yapılan toplam 146 resimden oluşan sergi büyük ilgi gördü. GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş rehberliğinde hazırlanan sergide öğrenciler yaptıkları resimlerde bir birinden farklı teknikler kullandı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının son resim sergisini açan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri eserleriyle dikkat çekti. Özgürlüğün simgesi kuşların konu alındığı bir çok eserde öğrenciler bir birinden farklı resim teknikleri kullandı. GAÜN Atatürk Kültür Merkezinde açılışı yapılan sergide toplam 146 eser yer alırken GKV Özel Okulları Resim Öğretmeni Şeyma Aslantaş öğrencileriyle birlikte sergiyi ziyaret eden sanatseverlere bilgiler verdi. Aslantaş yaptığı değerlendirmede, “2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince öğrencilerimizle birlikte yaptığımız farklı tekniklerdeki resimlerden oluşan sergimizde 146 eser yer aldı. Teknik karma teknik keçeli, sulu, kuru ve pastel çalışmalarından oluşan eserlere yer verdi. Bu yıl okullarımızdan mezun olan dördüncü sınıf öğrencilerimizin her birinin ayrı ayrı birer eserine yer verdik. Bugün mezun olacak ve yuvalarından uçak olan öğrencilerimizi anımsatmak için ilkokulda ki yuvalarından uçan öğrencilerimizle kuşları özdeştirdik. Sergimiz büyük ilgi gördü. Mezun olan öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.