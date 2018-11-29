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Minik GKV'lilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında GKV Özel Anaokulu öğrencilerine Çocuk Diş Hekimi Erkan Onur Akgün ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların öğrencilerin gelecek yaşamlarında önemli yer tutacağını ifade etti.


Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen ağız ve diş sağlığı konulu etkinlikte Çocuk Diş Hekimi Erkan Onur Akgün minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlattı. Akgün çocuklarda okul öncesi dönemde beden sağlığının önemli bir parçasını oluşturan ağız ve diş sağlığı konusunda açıklayıcı bilgiler vererek diş fırçalama yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşinin faydalı geçtiğini ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut “Öğrencilerimize küçük yaşta ağız ve diş sağlığı konularında gerek sınıf içi etkinliklerle gerekse kurumumuza davet ettiğimiz uzman hekimlerimizin söyleşileriyle eğitim veriyoruz. Birçok konuda olduğu gibi diş fırçalama alışkanlığının da küçük yaştan itibaren çocuklarımızda alışkanlık haline gelmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin ağız sağlığı konusunda ki deneyim ve kazanımlarını arttırmak için hafta boyunca etkinliklerimiz sürecek” dedi.

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