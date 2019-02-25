Minik GKV'lilerin gezegenlerin dünyasına yolculuğu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin çevreyi tanımaya yönelik etkinlikleri devam ederken ilkokul ikinci sınıf öğrencileri Türkiye'nin en büyük planetaryumu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Gezegen evi ve Bilim Merkezinde incelemeler yaparak çeşitli etkinliklere katıldı.

Tanıyalım tanıtalım sloganıyla yaşadıkları kenti, bölgeyi ve ülkeyi mercek altına alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri düzenlenen çeşitli etkinlikler ve ziyaretlerle kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin sahip olduğu değerleri yakından görme, tanıma ve tanıtma çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Son olarak Gaziantep'in en gözde mekanlarından birisi haline gelen ve öğrencilerin uzay bilimine yönelmesi için önemli etkenler arasında yer alan Türkiye'nin en büyük planetaryumu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Gezegen evi ve Bilim Merkezini ziyaret eden GKV Özel İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri gezegen evinde çeşitli incelemeler yaparken düzenlenen bir çok etkinliğe de aktif olarak katıldı. Gezegen evinde bulunan çeşitli atölyelerde ki etkinliklere katılarak merak ettikleri konularda bilgi sahibi olan öğrenciler uzay teknolojilerini de yakından görme şansı yakaladı. Gezegen evinde yer alan ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken robot tiyatrosunu da izleyen öğrenciler günün anısına çektikleri fotoğraflarını da arşivlemeyi unutmadı. Uzmanlardan uzay çalışmaları hakkında bilgiler alan öğrenciler gezinin sonunda edindikleri izlenimleri resimlerine de yansıtmayı ihmal etmedi.