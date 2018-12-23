Minik kramponlar coşku dolu törende buluştu

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde U12 yaş grubunda düzenlenen Minikler Futbol Şenliği Ödül Töreni'nde yeşil sahada ilk kez resmi bir maça çıkmanın tatlı heyecanını yaşayan minik kramponların mutluluğu organizasyon anısına aldıkları ödüllerle taçlandı.

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi işbirliği ile düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Minikler Futbol Şenliği, yeşil sahada U12 yaş grubunda 300'ü aşkın sporcunun mücadelesine sahne oldu. İl genelinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve futbol okullarının katılımıyla düzenlenen turnuvada yarışan 16 farklı ekipte forma giyen tüm minik kramponların şampiyon ilan edildiği organizasyonun ödül töreninde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Halil Uğur ile çok sayıda spor kulübü yöneticisi, teknik adam ve sporcu velileri yalnız bırakmadı.

Ödül töreni esnasında TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sportif organizasyonlar anısına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na isminin yazılı olduğu 27 numaralı formayı armağan etti.

“Amacımız, bu işin mutfak kısmında çalışmak”

Altyapıya büyük önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda olduğu gibi futbol branşı özelinde de amaçlarının işin mutfak kısmında çalışmak olduğunu belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, bir daha bize o günleri göstermesin. Antep savunmasının ilk şehidi, belediyemizin de adını aldığı Mehmet Kamil, yani Şehit Kamil, henüz 14 yaşında iken şehit oldu ve Gaziantep savunmasının başkahramanı oldu. Atalarımız tarih boyunca unutulmayacak bir destan yazdı. Biz bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak bu onların sayesindedir. Tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler yavrularımızın sportif, sosyal hem de kültürel ve akademik anlamda başarılı olmalarını istiyoruz. Spor alanındaki en önemli amacımız, bu işin mutfak kısmında çalışmak. Her zaman söylüyoruz bu işin profesyonel kısmına değil, amatör bir ruhla sürdürülen faaliyetlerin gelişmesi adına büyük özen gösteriyoruz. Özellikle bu tarz organizasyonlar yeteneklerin keşfedilmesi adına çok değerli. Emeği geçen herkesi kutluyor. Tüm futbolcularımıza spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum” dedi.

“Belediyemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapıyor”

Şehitkamil Belediyesinin spor alanında yaptığı yatırımlar ve düzenlediği organizasyonlarla geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere büyük yatırım yaptığını ifade eden TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, “Yıl genelinde olduğu gibi bu organizasyonun da düzenlenmesinde büyük ilgi ve destekleri olan Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum. Bir sezon içerisinde kurumlar arası işbirliği ile yapmış olduğunuz 5. futbol organizasyonunda da minik kramponların heyecanını paylaşıyor olmak bizler adına mutluluk verici. Belediyeciliği genel anlamda temizlik işleri, yol, park, bahçe düzenlemesi olarak görebiliriz. Ancak sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen hizmetler bizler adına çok daha değerli. Şehitkamil Belediyemiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize büyük yatırım yapıyor. Bu nedenle burada herkesin huzurunda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu organizasyonlar vesilesi ile Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek sporcu öğrencilerimizin daha nitelikli şartlarda yetişmeleri, müsabaka tecrübesi kazanmalarına olanak sağlıyoruz. Spor kulüplerimizin değerli yöneticilerine, teknik adamlarına ve değerli velilerimize Türk futbolunun geleceğine yönelik yapmış oldukları katkılardan dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.