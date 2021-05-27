Minik Mikail'in yüzünü ANKA güldürdü

Doğuştan çarpık ayak sendromu (PEV) bulunan Mikail, ANKA Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ve uygulanan tedavinin ardından 8 ay sonra sağlıklı adımlar atmaya başladı.

Mikail bebeğin zorlanmadan yürüdüğünü gören ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. İlk adımlarını Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ'ın hediye ettiği ayakkabılarla atan Mikail'in sevinci görülmeye değerdi. Sevimli ailesi oğullarının tüm tedavi masraflarını karşılayan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne ve oğullarını sağlığına kavuşturan Doç. Dr. Mustafa Işık'a teşekkür etti.

Gaziantep'te yaşayan Sultan ve Zeki Sevimli çiftinin yeni doğan bebeklerinde yapılan muayene sonucu çarpık ayak sendromu (PEV) olduğu tespit edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından, henüz 3 günlükken alçı tedavisi uygulanan Mikail bebeğin ilk ameliyatı 29 günlükken, ikinci ameliyatı ise 3.5 aylıkken gerçekleştirildi. Mikail'in sonraki yedi ameliyatı ise farklı hekimler tarafından yapıldı. 5 yıl boyunca geçirdiği operasyonlara rağmen ayaklarında düzelme olmayan Mikail'in ailesi tekrar Doç. Dr. Mustafa Işık'a ulaşmak için harekete geçti. Yaptıkları araştırma sonucu Dr. Işık'ın Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde olduğunu öğrenen aile hemen randevu aldı. Minik Mikail'i muayene eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, Mikail'in gerçekleştirilecek operasyon ve uygulanacak tedavi ile sağlığına kavuşacağını belirtti.

“Anka hem oğlumu sağlığına kavuşturdu hem tedavi masraflarımızı karşıladı”

Baba Zeki Gürsel, “Oğlumuz çarpık ayak sendromu ile doğdu. Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, oğlumuza henüz 3 günlükken alçı tedavisi uyguladı, ardından da iki operasyon gerçekleştirdi. Durumu iyiye gidiyordu. Ancak doktorumuz Osmaniye'ye gittiği için Mikail'in tedavisi yarım kalmasın diye farklı hekimlere başvurmak zorunda kaldık. Hiçbirisinden Dr. Işık'tan aldığımız sonucu alamadık. Mikail'in durumu hiç düzelmedi, hatta daha kötüye gitti. 5 yaşına gelmesine rağmen diğer çocuklar gibi yürüyemediği için çok üzülüyordu. Biz de araştırdık ve doktorumuzun ANKA Hastanesi'nde olduğunu öğrendik. Ancak, ben hem Tip1 diyabet hem de böbrek hastası olduğum için kısa zaman önce işten çıkarıldım. Bu nedenle tedavi masraflarını nasıl karşılayacağımı kara kara düşünüyordum. Sağolsun ANKA Hastanesi yöneticileri durumumu öğrenince, tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını söyledi. Allah kendilerinden razı olsun. Çok şükür ameliyatımız başarılı oldu, oğlum sağlığına kavuştu. ANKA Hastanesi yöneticilerine, Finans Müdürü Yaşar Ağdağ ve doktorumuz Mustafa Işık'a teşekkür ederim. Tedavimiz süresince kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.

“Erken tedavi ile daha çabuk sonuç alınır”

Çarpık ayak sendromunun (PEV) en sık rastlanan doğumsal hastalıklardan biri olduğunu belirten ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık,” Her bin doğumdan birinde bu vaka görülmekle birlikte, bazı vakalarda Mikail'de olduğu gibi bu durum çift taraflıdır. PEV genel olarak ağrısızdır. Topuklar ve parmaklar içe doğru dönüktür. Genellikle baldır ve ayak normalden kısadır. Kaval kemiği içe dönük olabilir. Erken tedavi edilirse ayağın düzeltilmesi ve vakanın normal bir yaşama dönmesi daha kısa sürede olur ve daha iyi sonuç elde edilir. Mikail'e erken müdahale etmiştik. Ancak tedavisi yarım kalmış. Neyse ki aile ile tekrar karşılaştık. Mikail uyguladığımız tedavi ile artık diğer çocuklar gibi yürüyüp, koşabilecek. O'nu sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.