Minik öğrencilerin mezuniyet gururu

Coşkulu geçen kep töreninin sonunda minik öğrencilerin ellerindeki bayraklarla sahnede sergilediği gösteri ayakta alkışlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, idareci, öğretmen ve velilerin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen törende coşku ve duygu dolu anlar yaşandı. Müzik dinletisi ve dans gösterisi ile başlayan gecede Mütevelli Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nükhet Ersoy'un mesajının okunmasının ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt açılış konuşmasını yaptı. Bozkurt, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ ün” Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. “ özdeyişi yolunuzu aydınlatan ışık olsun” dedi. Yapılan konuşmaların ardından minik öğrencilere sembolik olarak mezuniyet belgeleri sınıf öğretmenleri tarafından takdim edildi. 2021- 2022 eğitim -öğretim yılını güzel anılarla tamamlayan öğrencilerin GKV Özel İlkokulunda eğitim yaşamlarını sürdüreceği ifade edilirken gecenin sonunda minik öğrencilerin sahnede ellerinde ki Türk bayraklarıyla sergilediği gösteri ayakta alkışlandı.