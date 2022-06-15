Miniklerden unutulmaz yılsonu etkinliği

Toplam 30 aile merkezindeki 59 şubede eğitim gören 980 öğrenci ve aileleri, mezuniyet sevinci yaşadılar.

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki aile merkezlerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 30 aile merkezindeki 59 şubede eğitim gören 980 öğrenci mezun oldu. Şehitkamil Belediyesinin toplam anaokulu mezun sayısı, 14 bin 334 oldu.

Anaokulu öğrencilerinin her yıl geleneksel hale gelen yıl sonu gösterisi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) yapıldı. Çocuklarının gösterilerini büyük bir ilgiyle takip eden veliler, programda hem eğlendiler hem de duygusal anlar yaşadılar.

Programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldılar.

“Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ne yapsak azdır”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çok güzel işler yapmaya hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bugün anaokulları yıl sonu programındayız. Aslında diğer taraftan da veli programındayız. Çünkü bizim farkımız diğer anaokullarından farklı olarak bir taraftan annemiz eğitim alırken, diğer sınıflarda yavrularımız eğitim alıyorlar. Biz bunu çok önemsiyoruz. Özellikle yavrularımızın, anneleriyle aynı mekanda eğitim almaları, yarın ilkokula başladıklarında sorunsuz bir şekilde ilkokula gitmelerine altlık hazırlıyor. Bu konuda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımızın şahsında Milli Eğitim camiasına, diğer taraftan Halk Eğitim Merkezinin tüm yönetimine ve özellikle hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük bir özveriyle bu yavrularımıza eğitim vermeye gayret gösteriyorlar. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ne yapsak azdır. Amacımız, yavrularımızın daha nitelikli yetişmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.