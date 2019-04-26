Miniklerin 23 Nisan gösterisi çok beğenildi

16 ana sınıfından 446 öğrenicinin sahnelediği 10 gösteri, etkinliğe katılanlar tarafından uzun süre alkış aldı.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren aile merkezleri bünyesinde açılan ana sınıflarında eğitim gören anaokulu öğrencilerinin geleneksel hale gelen 23 Nisan gösterisi, Şehitkamil Nikah Salonu'nda (ŞNS) yapıldı. Program, işaret dili ile okuduğu İstiklal Marşı ile başladı. Programda; Karadeniz yöresi halk oyunu, Akdeniz yöresi halk oyunu, Ege yöresi halk oyunu, modern dans, çayda çıra, zeybek, semazen, mehter ve bayrak gösterisi sahnelendi. Çocuklarının gösterilerini büyük bir ilgiyle takip eden veliler, programda hem eğlendiler hem de duygusal anlar yaşadılar.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Ermeydan ile Mehmet Ali Korkmaz da minikleri yalnız bırakmadı.