MMT Amerikan Hastanesi gücüne güç kattı

Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi hekim ve yönetim kadrosunu bir yeni isim ile daha güçlendirdi. Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde daha önce Başhekimlik görevini yürüten Beyin-Omurilik ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Cezmi Ük, Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde tekrar Başhekim ve Genel Koordinatör olarak göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde 1. yılını muhteşem bir gece ile kutlayan Özel MMT Amerikan Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bölgenin ve Gaziantep'in referans hastanesi olarak kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermeyi misyon edinen Özel MMT Amerikan Hastanesi, bölgenin sayılı Beyin-Omurilik ve Sinir Cerrahlarından birisi olan Opr. Dr. Cezmi Ük'ü hekim kadrosuna dâhil etti. Daha önce uzun yıllar Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde görev yapan Opr. Dr. Cezmi Ük, ayrıca hastanede Başhekimlik ve Genel Koordinatör görevlerini de yürütecek. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“MMT Amerikan Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastanemiz, Başhekim ve Genel Koordinatörlüğüne Opr. Dr. Cezmi Ük getirilmiştir. Kendisine MMT Amerikan Hastanesi olarak hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz.”

Cezmi Ük Kimdir?

1967 yılında Adana da dünyaya gelen Dr. Cezmi Ük; ilköğretimini Atatürk İlkokulu'nda, takiben orta öğretimini de Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıllarda Van Devlet Hastanesi ve Kilis Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğinden uzmanlığını alan Dr. ÜK; Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlamış, takibinde SEV Amerikan Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2002-2011 yılları arasında; aynı hastanede başhekimlik ve mesul müdürlük görevini de yürüttü. Diğer özel hastanelerde de görev yapan Opr. Dr. Cezmi Ük Şubat ayı itibari ile de Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır.