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MMT Amerikan Hastanesi'nde kutlama

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Gaziantep halkının sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, mesajında, "Kurtuluş mücadelemizde tüm fedakarlıklarını sunan sağlık kahramanlarımıza ne kadar övünsek azdır. Bazen vücuttaki bir soruna, bazen yürekteki bir sızıya, bazen de ruhun dehlizlerinde filizlenen bir derde şifa ürettiler, merhem oldular. İyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Beden ve ruh sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve tebriği ziyadesiyle hak etmektedir. Bu vesileyle, sıhhat ve afiyetimiz için emek harcayan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Görevi başında şehit olan sağlık çalışanlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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