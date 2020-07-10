MMT Amerikan Hastanesi'ne bir uzman hekim daha

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Elif Kuşçu Aytekin, Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Modern tanı ve tedavi üniteleri, teknolojik donanımı, hasta konforunu ön planda tutan anlayışı ile sadece Gaziantep'e değil, tüm bölge ve yurt dışı hastalarına hizmet veren Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi, alanında uzman isimlerden oluşan hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Elif Kuşçu Aytekin de, Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi'ni tercih eden hekimler arasına girerek hasta kabulüne başladı.

OPR. DR. Elif Kuşçu Aytekin Kimdir?

Daha önce Ankara Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesi, Mardin Devlet Hastanesi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Opr. Dr. Elif Kuşçu Aytekin, uzmanlığını Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde tamamladı. Opr. Dr. Elif Kuşçu Aytekin'in Tıbbi ilgi ve Uzmanlık alanları ise; Riskli gebelikler, Jinekolojik enfeksiyonlar, İnfertilite (Kısırlık), Gebelik takibi, Rahim Ağzı Kanseri, Adet düzensizlikleri, Genital Bölge Estetiği, Menopoz, Myomlar, Yumurtalık Kistleri, Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma),Genital Prolapsus (Rahim Sarkması) gibi hastalıklar.