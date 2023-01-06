Mobil uygulama ile gençlere hediye dağıtıldı

Kentteki üniversitelerde eğitim hayatına devam eden veya bu üniversitelere yeni kayıt yaptıran gençler ile lise 11'inci ve 12'nci sınıfta okuyan öğrencilerin yararlandığı mobil uygulama ile 21 Mart 2022 tarihinden 75 bin 418 öğrencinin ulaşım kartlarına ayda 22 biniş yüklendi. Öğrencilere ayrıca şehir takımlarının maçları için 10 bin maç bileti dağıtıldı. Uygulamanın dağıttığı hediye 2+2 GB internet hakkından 73 bin 765 öğrenci faydalandı.

Genç Gaziantep mobil uygulamasında bulunan elmas puanlama sistemi, 2022 yılında 8 bilgisayar, 8 Play Station 4, 10 tablet, 8 bisiklet, 40 akıllı saat, 40 kablosuz kulaklık, 80 power bank, 150 spor ayakkabı, 150 eşofman takımı dağıtırken isteyen 200 kişiye Rumkale gezisi başta olmak üzere yüzlerce hediye kazandırdı.