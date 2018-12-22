Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısı GSO'da yapıldı

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun (MHGF) aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) yapıldı. Yıl biterken sektörün sorunlarının ele alındığı ve yeni yıl ile ilgili yol haritasının çizildiği toplantıda ülke ekonomisi ile ilgili de değerlendiremeler yapıldı.

Tekstil, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı alanında Türkiye genelinden 30 üye derneği temsil eden MHGF, aralık ayı yönetim kurulu toplantısını GSO'da gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de katıldı. Toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun (MHGF) aralık ayı yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörü emek yoğun olan önemli bir sektördür. Üretim ve oluşturduğu katma değerle ihracat açısından da Türkiye'deki en önemli sektörlerden birisidir” dedi.

Gaziantep'in ülkemizde tekstil sektörünün yoğun olduğu bir il konumunda bulunduğunu dile getiren Ünverdi, “Bütün sektörlerimize olduğu gibi bu sektörümüze de gereken desteği vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektör temsilcilerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret göstererek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Burada çıkan çözüm önerileri bizim için çok önemli. Çıkan sonuçlara göre adımlar atarak kentimizin ve ülkemizin üretimini, ihracatını arttırmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Ünverdi, tekstil ve hazır giyim sektöründeki üretici firmaların ne kadar yenilikçi üretime yönelirse o kadar marka oluşacağını ve ihracattaki paylarının yukarıya doğru gideceğine dikkati çekerek, “Bunu elde etmek için mesleki yeterlilik, mesleki eğitim, AR-GE ve katma değerli ürün üretimine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin ihracatını ve iş yükünü kaldıran önemli bir sektör olan hazır giyim ile konfeksiyon sektörümüzle düzenlediğimiz, Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarımız (PENTEX) ileriye doğru gitme noktasında çok önemli bir fuarımızdır. Bu anlamda bundan önce destek verdiğiniz bu fuarımıza yine destek bekliyoruz. Biz de İstanbul'da İFEXPO Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı'na destek vermeye hazırız. Sonuçta hepimiz ülkemizin her alanda ileriye gitmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kulladı.

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk de ev sahipliğinden dolayı GSO'ya teşekkür ederek, Gazintep'in girişimcilik ruhuyla gerek bölgesi, gerekse ülkemiz için çok iyi bir rol model olduğunu söyledi. Gaziantep'in her şeyin üstesinden gelmeyi başaran bir şehir olduğunu vurgulayan Öztürk şöyle devam etti:

“Gaziantep'te bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep emek yoğun sektörlere, bölgeye ve istihdama, üretime ve ihracata kısaca ülkemize çok değerli katkılar sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Gaziantep sınırlarına çok yakın yaşanan siyasi krizlere ve Ortadoğu'daki savaş ortamına rağmen, büyük bir başarıyla her şeyin üstesinden gelmeyi başardı. Bu anlamda Anadolu'nun en önemli üretim üslerinden biri olan Gaziantep, ülkemizde çok iyi bir örnek ve rol model oldu."

"Pazarlamada eksiklerimiz var"

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim üretiminde çok başarılı olduğuna dikkat çeken MHGF Başkanı Öztürk, "Ülke olarak çok iyi üretim yapıyoruz ancak pazarlama konusunda eksiklerimiz var. Bu noktada fuarlar en önemli araç. Her yıl Gaziantep'te yapılan PENTEX Fuarı'nı Federasyon olarak çok önemsiyor ve destekliyoruz. Dünyada 7. büyük ihracatçı olmasına karşın Türkiye'nin büyük bir karma hazır fuarı eksikliği var. Bu nedenle 10-13 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul'da İFEXPO Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Öztürk, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi'den İFEXPO Fuarı için destek istedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak hediye alışverişinde bulunuldu.