Moda ve Tekstil tasarımı öğrencilerinden iplik fabrikasına teknik gezi

Dr. Nazan Kalebek Avcıoğlu'nun yürüttüğü Moda Tekstil Tasarımı dersi kapsamında 1. Sınıf öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi.

Öğrenmenin en etkili yolunun görerek ve gözlemleyerek öğrenmek olduğunu belirten Doç. Dr. Nazan Kalebek Avcıoğlu, öğrencilerine tekstilin ham maddesi olan pamuk ve viskonların hangi işlemlerden geçerek iplik haline dönüştüğünü adım adım gözlemleyerek öğrenmeleri amacıyla teknik gezi düzenlediğini belirtti. Gezinin öğrencilerin teorikte edindikleri bilgileri fabrika ortamında gözlemleyerek çözümleyemedikleri noktaları daha iyi anlamalarına imkan sağladığını ifade eden Doç. Dr. Nazan Kalebek Avcıoğlu, öğrencilerin üretim aşamasında edindikleri bilgileri pratik sistemler üzerinde görme fırsatı bularak yetkililerden bilgi aldığını söyledi.

Geziye katılan öğrenciler, tekstilin hammaddelerinin ipliğe dönüşmesi için gerekli ortamın nasıl olması gerektiğini öğrenirken, harman-hallaç, cer, fitil, ring iplikciliği, bobinleme, vortexiplikciliği gibi iplik oluşum aşamalarını deneyimledikleri için bu geziyi son derece yararlı bulduklarını belirtti. Teknik gezinin düzenlenmesinde kendilerine destek olarak bu imkanı sağlayan fabrikanın Genel Müdürü İsmail Kaynak'a ve geziye rehberlik eden İplik Üretim Müdürü Devlet Kayar'a gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkürlerini ileterek geziyi sonlandırdı.