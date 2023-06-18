İhlas Haber Ajansı

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Modifiyeli araçlara ceza yağdı

Gaziantep’te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü yapan 27 araç sürücüsüne, cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü yapan 27 araç sürücüsüne, cezai işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-18 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 27 araç sürücüsüne 88 bin 385 TL ceza kesilirken, 11 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

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