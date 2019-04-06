Motor kapkaççılar yakalandı

Gaziantep'te motosikletle vatandaşların cep telefonlarını çalan şahıslar kaza yapınca yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barış Mahallesi Ömer Faruk Polat Caddesi üzerinde devriye yaparken bir vatandaşın yanlarına gelerek cep telefonunun kapkaç yoluyla motosikletli 2 şahıs tarafından çalındığını söyledi. Hemen harekete geçen ekipler, motosikletin olay yerine yakın bir bölgede kaza yaptığı gördü. O.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk şüpheli O.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.