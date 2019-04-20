Motor sporu yarışına yoğun ilgi

Geleneksel hale gelen ve Topcuoğlu Otomotiv'in düzenlediği motor sporları etkinliği Gaziantep'te 150 otomobil tutkununun güvenli sürüş eğitiminin ardından katıldıkları slalom yarışı ile gerçekleşti. Dereceye giren sürücüler sertifika ve çeşitli ödüller kazandı.

Topcuoğlu Otomotiv Gazianteplilere özel olarak, 20 Nisan Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe katılan yüz elli otomobil tutkunu, güvenli sürüş eğitiminin ardından katıldıkları slalom yarışında motor sporları dünyasını yakından tanıyıp, keyifli dakikalar geçirdi.

Geçtiğimiz sene Gazianteplilerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, bu yıl da büyük ilgi gördü. 20 Nisan Cumartesi günü Alleben Göleti Otoparkında düzenlenen aktiviteye 100'den fazla otomobil tutkunu katılım gösterdi. Etkinliğe yakınlarına destek olmak üzere gelen katılımcılar ise Topçuoğlu Otomotiv'in ev sahipliğinde özel olarak oluşturulan aktivite alanında keyifle vakit geçirdi.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, etkinliğin 2019 yılındaki ilk ayağını Gaziantep'te düzenlemelerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "İşin biraz felsefesinden bahsetmek istiyorum. En başta sadece müşterilerimize doğru otomobil kullandırmak ve motor sporları hakkında bilgilendirmek üzere yola çıktık. Bunun içinde Türkiye'de son 3 senedir 25 tane il ve 2 bin 700'den fazla müşterimizi hem yarış otomobilleriyle tanıştırma ve onlara yeni bir deneyim yaşattırma hem de bir motor sporlarının altında güvenli sürüş eğitimleri vermeye başladık. Gaziantep'te geçen sene maksimum kayıt oldu. 143 tane müşterimiz ve misafirimiz yarış otomobilleriyle yarıştılar. Bu senede ilk Gaziantep'te başlamak istiyoruz. Yarın Şanlıurfa'ya gideceğiz. Toplam 7-8 il gezeceğiz ama Gaziantep'te yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 200'ün üzerinde başvuru vardı. Fakat 200 gibi bir rakamı yarıştırmamız çok kolay değil ama bugün hava kararına kadar kaç kişi yapabilirsek hepsini yapmaya çalışacağız. Yine 140'ın üzerinde 150 civarında bir müşterimizi bindireceğimizi düşünüyoruz. Otomobilin üzerinde doğru oturma pozisyonu ve birkaç tana küçük trickle başlıyoruz. Genelde otomobilin içinde kullanırken neler yapmaları gerektiğini söylüyoruz ve motor sporları hakkında küçük bir bilgi verip parkur güvenliğini ve nasıl yarışacaklarını anlatıyoruz. Burada tabi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun parkur hazırlama bunun güvenliğini alma ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun kendi tanıtımı oluşuyor. Ayrıca sponsorumuz olan Power FM'de medya sponsorumuz olarak bütün etkinliklerimizi tek tek radyoda tanıtıyor. Bu tarz etkinlikler devam edecek biraz daha formatı geliştiriyoruz. Her sene değiştirerek devam edeceğiz. Önümüzdeki sene büyük ihtimalle 2 gün Gaziantep'te daha başka bir formatta yapacağız. Daha çok insana temas etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk üçe girenler, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, ve Fiat Motor Sporları Takımı Pilotu Fatih Kara'dan aldı.