İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet araca çarptı: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık hali girişinde 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet hafif ticari araca çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık hali girişinde 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Samet Aslan hayatını kaybetti.


Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesi D-400 karayolu fıstık hali girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Samet Aslan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Üniversitesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.