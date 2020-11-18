Motosiklet hırsızı kamerada

Gaziantep'in Nizip İlçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonrada polise yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada, İlçe genelinde son dönemde meydana gelen 2 evden, 1 açıktan hırsızlık ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hırsızların bisikleti çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.