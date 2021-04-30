İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki motosikletleri itekleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki motosikletleri itekleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi. Gözaltına alının 3 şüpheliden biri tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen K.Ç., İ.Ö. ve M.G. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.