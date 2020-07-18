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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hızını alamayan motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hızını alamayan motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hastane çevreyolu kavşağında meydana geldi. H.Y. idaresindeki 27 MB 0920 plakalı motosiklet ile E.B. idaresindeki 34 CBB 763 plakalı Renault marka otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü H. Y. ağır yaralandı. Yaralanan sürücü H. Y. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen H. Y. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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