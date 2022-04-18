Motosikletçi kaskında gizlenen uyuşturucu polise takıldı

Gaziantep'te polis ekipleri son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 1,5 kilogramı motosikletçi kaskına gizlenmiş toplam 3 kilo 93 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 558 gram esrar, 1 kilo 157 gram metamfetamin, 240 gram bonzai, 138 gram eroin olmak üzere toplam 3 kilo 93 gram uyuşturucu madde, 29 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yaklaşık 1,5 kilosunu bir eve düzenlenen operasyonda çiviye asılı halde bulunan motosiklet kaskına gizlenmiş halde bulan ekipler, operasyonlarda yakaladığı diğer uyuşturucu maddeleri ise buzdolabı, dolap çekmeceleri, el ve kol çantaları, dolaptaki kıyafetlerin ceplerinde, yatak ve halı altlarında saklanmış olarak buldu.

31 tutuklama

Operasyonlarda 487 şüpheli gözaltına alarak hakkında yasal işlem yapılırken, şahıslardan 31'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosiklet kaskında uyuşturucu gizleyen şahsın da tutuklandığı operasyonlarda gözaltına alınan 456 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.