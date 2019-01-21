İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklete çarpmamak için hayatını hiçe saydı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Muhtar Kayhan yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı.

Gaziantep'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Muhtar Kayhan yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Çatallı kırsal Mahallesi'nden şehir merkezindeki akrabasının düğününe giden Muhtar Kayhan (33) idaresindeki 27 FN 171 plakalı otomobilin önüne bir motosiklet çıktı. Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Kayhan'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhtar Kayhan hayatını kaybederken, çocuklarından biri yaralandı.


Kayhan'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.