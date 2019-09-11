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Motosikletli kapkaç şüphelileri adliyede

Gaziantep’te 6 kişinin cep telefonunu ve çantalarını çalan motosikletli 2 kapkaççı adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 6 kişinin cep telefonunu ve çantalarını çalan motosikletli 2 kapkaççı adliyeye sevk edildi.


Kentin 6 farklı noktasında kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletle kapkaç yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Polisin sıkı çalışmasıyla kıskıvrak yakalanan A.A. ve Ş.M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden gazetecilere tehdit


2 kapkaç şüphelisi adliyeye sevk edildikleri esnada basın mensuplarına tehditte bulundu. Gazetecilerin sorularına öfkelenen şüphelilerden biri, “Çek, çek iyi çek. Seni de gasp ederim. Buradan çıkayım seninle görüşeceğim. Dışarıda seninle denk gelmeyeyim” dedi.



Kapkaç anları güvenlik kamerasında


Motosikletli şüphelilerin kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta yürüyen bir kadının kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli şüpheliler gözden kaybolurken, çantası çalınan kadının kapkaççıların peşinden koştuğu görülüyor. Görüntülerde kaldırımda duran bir gencin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması da yer alıyor.

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