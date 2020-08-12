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Motosikletli kapkaççı kamerada

Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde motosikletiyle takip ettiği kişilerin cep telefonunu ve çantasını çalarak kaçan şüpheli kameralara yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde motosikletiyle takip ettiği kişilerin cep telefonunu ve çantasını çalarak kaçan şüpheli kameralara yansıdı.


Motosiklet ile gözüne kestirdiği kişileri takibe alan ve uygun anda harekete geçen şüpheli, ilk olarak yolda yürüyen bir kadının omuzda asılı olan çantasını çalarak motosikleti ile kaçtı. Olayın ardından şüpheli, aynı yöntemle takip ettiği bir başka mağdurun cep telefonu ile konuştuğu sırada telefonunu gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olaylar sonrası güvenlik kameralarını incelemeye alan hırsızlık büro amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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