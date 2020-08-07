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Motosikletli kapkaççılar polisten kaçamadı

Gaziantep’te, motosikletle hareket halindeyken kapkaç yapan şüpheli şahıslar önce güvenlik kameralarına sonra polis ekiplerine yakalandı.

Gaziantep'te, motosikletle hareket halindeyken kapkaç yapan şüpheli şahıslar önce güvenlik kameralarına sonra polis ekiplerine yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan biri tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel ve Deniz mahallelerinde meydana gelen iki ayrı kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, iki şüpheli şahsın motosikletle kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli şahıslardan biri yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın kapkaç olayları sonrası motosikletiyle kaçma anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

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