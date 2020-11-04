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Motosiklette 28 kilo esrar yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde motosiklet üzerindeki valizler içerisinde 28 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde motosiklet üzerindeki valizler içerisinde 28 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.


Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi TAG Otoyolu'nda Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir motosiklet üzerinde yaptıkları arama sonucu, 13 paket halinde toplam 28 kilo 620 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, motosiklet sürücüsü şüpheli M.R.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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