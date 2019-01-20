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Motosiklette tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te biri bebek 4 çocuğu ve eşiyle birlikte motosikletle ilerleyen şahıs, tehlikeye aldırış etmeden trafikte yoluna devam etti.

Gaziantep'te biri bebek 4 çocuğu ve eşiyle birlikte motosikletle ilerleyen şahıs, tehlikeye aldırış etmeden trafikte yoluna devam etti.


Gaziantep'in işlek caddelerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, biri bebek olmak üzere 4 çocuğu ve karısıyla birlikte trafikte ilerledi. Motosikletin koltuğuna eşi ve kundaktaki bebeğini, sepetine ise 3 çocuğunu oturtan sürücü soğuk havaya ve trafiğe aldırış etmeden yoluna devam etti. 'Bu şekilde yolculuk etmekten korkmuyor musunuz' sorusuna 'mecburuz' cevabı veren sürücü, pazar poşetlerini ise çocuklarının yanına yükledi. Sürücü, yoluna devam etti.

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